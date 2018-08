Blauwalg op Mark in Tollembeek

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blauwalg waargenomen in de Mark in Tollembeek. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte heeft daarom verboden om nog langer water op te pompen uit de Mark in Galmaarden, Tollembeek en Herne.

Blauwalg kan giftige stoffen afgeven die bij hoge concentraties gevaarlijk zijn voor mens en dier. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte verbiedt daarom het gebruik van water uit de Mark als drinkwater voor vee.

"De blauwalg drijft op het water. Als de blauwalg bloeit en de drijflaag dikker wordt, vormt ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal en scheiden giftige stoffen af. In hoge concentraties zijn die schadelijk voor mens en dier. Daarom is het vanaf vandaag verboden om drinkwater voor vee op te pompen uit de Mark in Galmaarden en in Herne," zegt De Witte

Normaal gezien komt blauwalg enkel voor op stilstaand water van 20 tot 30 graden. Door de lage waterstanden is er nauwelijks stroming op de opgestuwde delen van de Mark. Daardoor ontstonden optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van deze bacteriën.

Het verbod komt er bovenop het reeds eerder uitgevaardigde verbod om water uit een onbevaarbare waterloop te capteren voor het besproeien van velden. “We wisten dat er algenvorming bezig was, maar hoopten dat die kon afnemen. Het tegendeel is echter gebeurd," zegt Pierre Deneyer, de burgemeester van Galmaarden die alles op de voet volgt.

Boeren op de hoogte

De gemeente Herne contacteert alle boeren. “We vragen hen of ze water uit de Mark oppompen. Als dat het geval is gaan we samen met Olympia bekijken of er een oplossing kan gevonden worden”, zegt burgemeester Kris Poelaert. Op korte tijd waren er al 2 landbouwers die water uit de rivier haalden.