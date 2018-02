Brand bij Cogebi in Lot

De hulpdiensten rukten rond 14u massaal uit naar de isolatiefabrikant in de Jozef Huysmanslaan in Lot. Het was een bewakingsagent die alarm sloeg nadat hij rook uit een gebouw zag opstijgen. Wat er in brand stond was bij aankomst van de hulpdiensten nog zeer onduidelijk. Extra alertheid was sowieso geboden omdat in het gebouw onder andere een labo gevestigd is waar radioactieve bronnen aanwezig zijn.

De oorzaak bleek zich uiteindelijk net buiten het gebouw te bevinden. In een hoogspanningscabine die rechts aan het gebouw hing had een elektrische kast met batterijen vuur gevat. Het gaat om een technisch defect. De brand veroorzaakt normaal geen problemen voor de bedrijfsactiviteiten.