Brand veroorzaakt schade aan 2 woningen in Meise

In Meise heeft een brand vanmorgen schade veroorzaakt aan 2 woningen in het centrum.

Het vuur was ontstaan aan een bloembak op een terrasje van een woning op de Brusselsesteenweg in Meise. Het vuur was overgeslagen naar de achtergevel en vervolgens ook naar het dak van de woning. De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet verhinderen dat een aanpalende woning schade opliep. Niemand raakte gewond. Tijdens de interventie werd de straat afgesloten voor alle verkeer. Het is echter niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is.