Brandende vrachtwagen op parking binnenring Ruisbroek

Op een parkeerterrein langs de binnenring in Ruisbroek stond vanmiddag een brandende vrachtwagen, geladen met grof huisvuil. De brandweer had heel wat moeite om het vuur te blussen.

Kort na de middag merkte de chauffeur van de vrachtwagen dat er rook uit zijn oplegger kwam. Hij stopte op het parkeerterrein in Ruisbroek. De oplegger was geladen met grof huisvuil, waaronder heel veel matrassen.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de brandweer van Brussel waren snel ter plaatse maar ze ondervonden heel wat moeite om het vuur te blussen. Al het huisvuil werd uit de vrachtwagen gehaald, geblust en in een andere vrachtwagen geladen.

Het verkeer op de binnenring ondervond weinig tot geen hinder van de brand.