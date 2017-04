Brandweer vreest hogere werkdruk door sluiting civiele bescherming Liedekerke

De brandweerzone Vlaams-Brabant West noemt de sluiting van de civiele bescherming in Liedekerke een ramp. Die sluiting zal niet alleen meer inspanningen vragen van de brandweerposten in de onmiddellijke regio, de burger zal ook langer moeten wachten.

Vooral voor noodhulp in de gemeenten Liedekerke, Ternat, Roosdaal en Affligem deed de brandweerzone Vlaams-Brabant West regelmatig een beroep op de civiele bescherming van Liedekerke. “Dat betekent dat voortaan de brandweerposten van Lennik, Aalst en Denderleeuw vaker zullen moeten uitrukken”, zegt Bert Heylen, de commandant van de zone Vlaams-Brabant West (foto onder). “Mensen gaan ook meer geduld moeten hebben. Om die reden gaan we de nieuwe kazerne voor Lennik ook dichter bij de grens met Roosdaal en Ternat inplanten zodat het verdwijnen van de civiele bescherming beter kan opgevangen worden”, aldus Heylen.

De brandweerzone vraagt alvast extra middelen. Na de brandweerhervorming had de federale overheid immers beloofd dat ze 50% van het budget zou dragen van de grootste zones. Bij de zone Vlaams-Brabant West is dat vandaag amper één vijfde. Daardoor moet er vaak bespaard worden op noodzakelijke personeels- en werkingskosten.

De zone West wil in ieder geval competente collega’s van de civiele bescherming in dienst nemen. “Maar we weten vandaag nog niet onder welke modaliteiten dat kan. In functie daarvan zal de zoneraad beslissen om op dat aanbod in te gaan”, aldus Heylen.