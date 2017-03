Brandweerkorpsen zone Vlaams-Brabant West houden minuut stilte

In alle korpsen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West werd vanmorgen 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel, vandaag precies 1 jaar geleden.

Om 7u58 verzamelden in alle korpsen van de zone de brandweermannen voor hun kazerne en werd een minuut stilte in acht genomen. Zo ook in de brandweerpost van Zaventem (foto 1) waar het korps als één van de eerste arriveerde op de luchthaven na de aanslag op 22 maart.

Hoewel deze mensen opgeleid zijn om in de moeilijkste omstandigheden te werken, was het drama van 22 maart ook voor hen bijzonder ingrijpend. Ze gingen meteen aan de slag ook al was het gevaar nog niet geweken. Bekijk hieronder opnieuw hun getuigenis.