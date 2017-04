Brandweerzone mag garage Eizeringen aankopen

De brandweerpost van Lennik is al een op tijdje op zoek naar een nieuw onderkomen omdat de huidige kazerne in de Karel Keymolenstraat in het centrum te klein is geworden. Aanvankelijk was het de bedoeling om een nieuwbouw neer te poten. Maar door het faillissement van een garage van Peugeot in Eizeringen eind vorig jaar lag plots de weg open voor een alternatieve oplossing. Bovendien is de locatie zeer centraal gelegen in het werkingsgebied van de Lennikse brandweer.

Er werd via de curator een bod uitgebracht van 2.900.000 euro. En daar heeft de rechtbank van koophandel zich akkoord mee verklaard. Toch zal de verhuizing nog niet voor morgen zijn. Er moet eerst nog een aannemer gevonden worden die het gebouw wil transformeren tot een brandweerkazerne. Vermoed wordt dat die werken zo’n anderhalf jaar in beslag zullen nemen.