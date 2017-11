Brasserie Julie (Sint-Martens-Bodegem) meteen goed voor Michelinster

Brasserie Julie, de zaak van Thomas Locus in Sint-Martens-Bodegem, heeft van de restaurantgids MIchelin al meteen een eerste ster gekregen. Opmerkelijk omdat dat zo snel gebeurt nadat chef Locus zijn vroegere sterrenzaak Bistro Margaux stopzette om te kiezen voor een ander (brasserie)concept. Opmerkelijk in onze regio is verder het feit dat Kasteel Diependael in Elewijt, vele jaren lang een sterrenzaak, zijn ster verliest.