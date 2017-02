Brussels Airlines blaast 15 kaarsjes uit

In 2001 werd Sabena na maanden van sociale onrust failliet verklaard. De winstgevende dochteronderneming DAT nam vervolgens een deel van het vluchtschema van Sabena over en werd door de SN Air Holding NV getransformeerd naar SN Brussels Airlines.

Op 15 februari 2002 startte de nieuwe luchtvaartmaatschappij met 32 regionale toestellen. De letters ‘SN’, wat een verwijzing was naar het vroegere Sabena, verdwenen uit de naam van de luchtvaartmaatschappij na de fusie met Virgin Express in 2007. Toen werd ook een geheel vernieuwd vluchtaanbod ingevoerd, de toestellen kregen een nieuw logo en het cabinepersoneel werd in een nieuw uniform gestopt.

In 2009 verwierf Lufthansa een belang van 45% in Brussels Airlines en begin dit jaar kreeg de Duitse maatschappij ook de overige aandelen. Daardoor zal Brussels Airlines onderdeel worden van Eurowings. Maar voorlopig blijft de merknaam Brussels Airlines behouden.

De vloot bestaat nu uit meer dan 50 vliegtuigen en het aantal werknemers groeide van 1.400 in februari 2002 naar ruim 3.500 vandaag. De voorbije 15 jaar werden in totaal bijna 80 miljoen passagiers vervoerd.