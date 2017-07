Buitensportcomplex Schaselberg in Londerzeel is klaar

7 Maanden hebben de werken aan Schaselberg geduurd. Van een groot braakliggend terein werd de site omgetoverd in een modern sportcomplex. De site heeft onder andere uit en 400 meter lange atletiekpiste die uit veel beter materiaal dan de vroegere piste bestaat. In het midden ligt een groot voetbalveld en er is ook nog een open basketplein. Er werden ook nieuwe kleedkamers gebouwd.

In 2009 kocht de gemeente het domein aan van brouwerij Palm, toen al waren er plannen om de site nieuw leven in te blazen. 8 jaar later is de realisatie een feit en dat is bijzonder goed nieuws voor de jongeren en heel wat lokale sportclubs van Londerzeel. Alles samen kostte het nieuwe sportcentrum ongeveer 1miljoen euro. Vanavond meer in het nieuws op RINGtv.