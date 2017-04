Buurtbewoners starten Facebookgroep om slachtoffers brand Beigem te helpen

In Beigem (Grimbergen) hebben buurtbewoners een Facebookgroep opgericht om de slachtoffers te helpen van de boerderijbrand maandag in de Beemdenstraat. De buren willen op die manier kleding en meubels verzamelen.

Het vuur was maandagochtend om 4u30 ontstaan en was nadien overgeslagen naar een aanpalende woonst. Een tijdlang werd ook het medisch rampenplan afgekondigd omdat er op het dak van de loods asbestplaten liggen.

In de boerderij woonden een man met zijn vrouw en 2 kinderen, zijn broer en zijn vader. Maar het gezin Van Dorslaer is nu alles kwijt: hun inkomen en hun bezittingen. En dat heeft ook de buren niet onberoerd gelaten. Zo startte Kurt De Bondt de Facebookgroep ‘Hulp na brand hoeve Van Dorslaer’. Hij wil op die manier onder meer kleding en meubels verzamelen voor de familie. Met succes want de groep telt intussen al meer dan 300 leden en dat heeft al aardig wat spullen opgeleverd.