De Lijn op zoek naar 100 nieuwe chauffeurs

Vervoersmaatschappij De Lijn is in Vlaams-Brabant op zoek naar 100 nieuwe buschauffeurs. Die moeten in de loop van het jaar het natuurlijke verloop bij het rijdend personeel opvangen.

Om de chauffeurs te vinden, organiseert De Lijn op 3 maart een jobdag in de stelplaatsen van Grimbergen en SInt-Niklaas. De belangstelling is naar verluidt groot. "We tellen al meer dan 400 inschrijvingen. Het feit dat de geslaagden op de jobdag zelf al met een contract naar huis kunnen, speelt ongetwijfeld mee", aldus Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn.

Wat de recrutering van de 100 chauffeurs betreft ligt de nadruk op de stelplaatsen in Grimbergen, Dilbeek en Het Rad (Anderlecht). Zo biedt De Lijn kandidaten in Vlaams-Brabant en Brussel niet alleen een stabiele job met aantrekkelijke voorwaarden, maar ook werk in de eigen regio.