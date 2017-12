Depestele: “Kan ontgoocheling bij mijn club begrijpen”

Gisteren berichtte RINGtv reeds over de overstap van Frank Depestele naar Personal Bolivar, zesvoudig landskampioen in Argentinië. Depestele gaat er tot half april aan de slag als spelverdeler. Geen evidente beslissing, zegt Depestele. “Je laat de familie achter. Vrouw en kinderen blijven hier. Neen, het was niet makkelijk. Je laat de ploeg achter waar je toch iets hebt opgebouwd… Maar financieel en sportief is het een meevaller. Ik kan de reactie bij de club begrijpen; ik laat de ploeg in de steek. Maar ik hoop dat ze het binnen een paar weken kunnen plaatsen.”

Depestele zou in Argentinië tot het tienvoudige kunnen verdienen. Het wordt waarschijnlijk het laatste buitenlandse avontuur van de intussen 40-jarige Lennikenaar. Depestele was ook eerder in zijn carrière al een aardige globetrotter: hij was al aan de slag in Rusland, Turkije, Oekraïne, Griekenland, Frankrijk en Zwitserland.

Bekijk het volledige interview in ons journaal.