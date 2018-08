Dierenopvang Ark van Pollare verhuist naar Lennik

Het initiatief startte vijf jaar geleden op in Pollare bij Ninove. De uitbaters vangen jaarlijks zowat 300 weidedieren op. Sommige blijven er voor de rest van hun leven, voor gezonde, jongeren dieren wordt een nieuwe thuis gezocht. De Ark van Pollare is ook een erkende zorgboerderij. De weiden zijn na vijf jaar te klein geworden in Pollare. « Het is tijd om uit een verborgen hoekje in een woonzone te treden en te gaan naar grotere oorden en te groeien. We hebben heel vaak geprobeerd het tegen te houden maar de Ark van Pollare blijft groeien, zelfs met de voet op de rem. Meer meldingen, meer opnames van dieren, meer afhalingen van dieren, meer vraag naar begeleiding van mensen… Het is een vicieuze cirkel geworden. » De Ark moest dus op zoek naar een nieuwe plek. “We hebben een hele tijd zitten zoeken in een straal van 20 km rond Pollare en kwamen dus uiteindelijk uit in Lennik. Daar stond het pand dat aan alles voldeed: veel weidegrond, vergunde bijgebouwen in de vorm van stallingen, genoeg parking, kantoorruimte, alles wat we nodig hebben », klinkt het bij de intiatiefnemers. « De komende maanden zullen er zijn van veel en hard werken: opfrissen, kuisen, inpakken, verhuizen, afsluiten, … Toch blijft ook de huidige Ark verder gaan: dieren verzorgen, dieren ophalen, mensen begeleiden, noem maar op.

Foto: Ark van Pollare