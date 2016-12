Drie kandidaten voor ballonloods PIVO Relegem

Drie kandidaten hebben zich bij de provincie Vlaams-Brabant gemeld om een nieuwe bestemming te geven aan de beschermde ballonloods op de PIVO-site in Relegem bij Asse. In ruil voor 1 symbolische euro krijgt een van hen de vervallen loods in erfpacht.

De ballonloods uit begin twintigste eeuw en is beschermd. Maar hij is in erg slechte staat. Een restauratie zou maar liefst anderhalf miljoen euro kosten. De provincie heeft daarvoor de middelen niet en geeft daarom de loods in erfpacht in ruil voor een symbolische euro. Drie kandidaten hebben zich nu gemeld. Twee van hen willen een woonfunctie geven aan de loods, een derde wil er een geloofsruimte in onderbrengen. Dr provincie gaat begin volgend jaar de drie projecten onderzoeken en neemt daarna een beslissing.