Droogte dit voorjaar was toch uitzonderlijk

De aanhoudende droogte van de voorbije weken werd aanvankelijk niet erkend als landbouwramp. Toen werd enkel de periode 1 mei tot 15 juni in kaart gebracht. En blijkbaar werden in 1989, 2001 en 2011 in die periode nog lagere hoeveelheden neerslag gemeten.

Het KMI beoordeelde daarom op vraag van de minister het ruimere voorjaar van 2017. En daaruit blijkt dat het in zo’n 150 gemeenten de voorbije 20 jaar nooit zo droog is geweest. Het gaat voornamelijk over de westelijke helft van ons land en bepaalde streken in de oostelijk helft.

Minister Schauvliege heeft nu de procedure opgestart voor de tussenkomst van het Vlaams Landbouwrampenfonds. Getroffen landbouwers kunnen hun schade melden aan hun gemeente. Die moet dan de voorlopige schade gaan vaststellen. De Vlaamse regering legt vervolgens vast voor welke gemeenten de schade erkend wordt.