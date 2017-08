E40 tussen Leuven en Brussel vroeger open dan verwacht

De E40 tussen Leuven en Brussel is vroeger opengesteld voor het verkeer dan verwacht. De E40 ging zaterdag om 11 u al open, normaal zou dat pas maandagochtend gebeuren.

Zaterdagmorgen om 11 u stelde het Agentschap Wegen en Verkeer de E40 tussen Leuven en Brussel al volledig open voor het verkeer. Dat is veel vroeger dan verwacht want normaal zou de openstelling pas op maandagochtend gebeuren.

"Het verwijderen van de wegmarkeringen en de signalisatie is veel vlotter verlopen dan verwacht", laat Anton De Coster weten. "Al afgelopen nacht omstreeks 1 u kon de E40 richting Brussel volledig worden opengesteld. Zaterdagmorgen om 11 u was dat ook het geval met de rijvakken richting Luik," aldus de woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Tussen de afrittencomplexen van Bertem en Sterrebeek werd het wegdek in de rijrichting van Brussel vernieuwd, waardoor er wekenlang in beide rijrichtingen rijstroken dienden te worden afgesloten. In de oorspronkelijk planning zouden de werken, die op 7 juli van start gingen, tot 15 augustus duren. (Luc Vanheerentals).