"Een mooi project, maar op de verkeerde plaats ingepland"

350 buurtbewoners van parking C hebben gisteravond tijdens een infovergadering in Wemmel nogmaals hun bezorgdheden geuit aan Ghelamco, de bouwheer van het Eurostadion. Ze vrezen vooral extra files en wateroverlast. Het infomoment paste in het openbaar onderzoek om een milieu- en bouwvergunning te krijgen.

Vrees voor verkeersinfarct

De omwonenden van parking C zijn er duidelijk niet gerust in. Dat bleek eerder al tijdens een infomoment in Grimbergen. Gisteravond legden 350 aanwezigen in Wemmel bouwheer Ghelamco het vuur aan de schenen. Ze blijven vrezen dat de komst van het Eurostadion op parking C het nu al verzadigde wegennet in de buurt nog meer zal doen opstroppen.

"Mobiliteit zal verbeteren"

Volgens Ghelamco zal de mobiliteit op de ring net verbeteren tegenover vandaag. Nu kan parking C maar 1500 auto's per uur verwerken, maar de ondergrondse parking van vijf verdiepingen zal 6000 auto's per uur aankunnen. Ghelamco wil naar eigen zeggen ook de aankomst en het vertrek van de aanwezigen zo veel mogelijk spreiden en zal het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer sterk aanmoedigen. Ghelamco kondigde ook aan om op eigen kosten een fiets- en voetgangersbrug over de ring te bouwen.

Vrees voor wateroverlast

Een andere grote bezorgdheid is de vrees voor meer wateroverlast. Die bezorgdheid deelt ook het gemeentebestuur. Ghelamco wil al het rioolwater via Brussel afvoeren en het hemelwater zoveel mogelijk bufferen, maar dit is voor Wemmel onvoldoende. "Er is hierover veel ongerustheid omdat de dorpskom lager ligt dan parking C. We hadden in het verleden aangedrongen dat Ghelamco 25.000 m3 zou bufferen, maar men beperkt dit tot 10.000 m3. De rest laat men in de grond infiltreren, maar we vrezen dat dit naar verloop van tijd in Wemmel zal opduiken", aldus burgemeester Vansteenkiste.