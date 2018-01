Eerste verlichte tractorparade in Londerzeel

Het is de allereerste keer dat de Landelijke Gilde Londerzeel uitpakt met een verlichte tractorparade. Het idee dateert al van voorbije zomer, maar nu zaterdag is het eindelijk zover. Dan zullen tientallen verlichte tractoren door de straten van Londerzeel rijden. Er is zelfs een heuse jury voorzien om de verschillende tractoren te beoordelen.

De eerste verlichte tractorparade start om 19 u, er zijn passages aan de Sint- Kristoffelkerk in Londerzeel en verder gaat de tocht langs de kerk van Steenhuffel, Malderen, Londerzeel Sint Jozef. Vervolgens is er een tweede passage aan de Sint-Kristoffelkerk in Londerzeel. De aankomst is voorzien recht tegenover zaal Gildenhuis. Daar staan 's avonds ook nog optredens op het programma.