Ezels van Kampenhoeve Kampenhout stappen ook dit jaar voor Warmste Week

De tocht start op 18 december en het is de bedoeling dat het team, vergezeld door kinderen en sympathisanten, elke dag zo'n 20 kilometer zal afleggen. De aankomst in het Provinciaal Domein Puyenbroeck is voorzien op woensdag 20 december, omstreeks 17 u.

De Kampenhoeve in Kampenhout is een therapeutisch centrum dat zich met inzet van ezels en paarden specifiek richt tot kinderen en volwassenen met een mentale en/of een fysieke beperking. Tijdens het afgelopen jaar kreeg de Kampenhoeve maar liefst 1.100 bezoekers en voor volgend jaar zullen er dat wellicht nog meer zijn. In de Kampenhoeve werken 5 medewerkers, bijgestaan door een team van 25 vrijwilligers.

De opbrengst van de wandelmarathon gaat integraal naar het onderteunen van de werking van de vzw. In tegensteling tot sommige anderen landen wordt het therapeutisch werken met dieren in ons land niet ondersteund door de overheid.