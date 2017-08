Fietspad Gentsesteenweg (N9) in Asse krijgt grondig onderhoud

De werken vinden plaats tussen het kruispunt met Neerheide en dat met de Nerviersstraat in de rijrichting naar Asse. Tijdens de werken blijft de hinder voor het verkeer en de fietsers beperkt. De toplaag van het bestaande vrijliggende fietspad in beton wordt over een afstand van 2 km afgefreesd en vervangen door een nieuwe toplaag in zwarte asfalt.

Maatregelen voor het verkeer

De werken aan het fietspad veroorzaken geen hinder voor het autoverkeer. De aannemer werkt met korte werfzones van 50m die telkens opschuiven op het fietspad en de parkeerstrook. Fietsers kunnen de werfzone passeren via de rijweg of de parkeerstrook. Tijdens de werkzaamheden geldt er een parkeerverbod.