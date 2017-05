Foutparkeerders massaal op de bon in Wemmel

Doordat de vijf gemeenschapswachten in Wemmel sinds kort bevoegdheid hebben om parkeerovertreders een GAS-boete uit te schrijven, is het aantal parkeerboetes gevoelig gestegen. Begin dit jaar was er een sensibiliseringsactie via alle infokanalen van de gemeente, maar daarna werd er effectief beboet.

Burgemeester Walter Vansteenkiste: "De politie schreef in twee maanden tijd zo'n 190 boetes uit, de gemeenschapswachten 310, samen zo'n 500 GAS-boetes die via de sanctionerend ambtenaar van Haviland worden geïnd. Het is niet de bedoeling dat die boetes opbrengen, maar net dat ze het asociaal gedrag van de foutparkeerders wijzigen. Wemmelaars storen zich vaak aan mensen die zich op het voetpad, zebrapad, verhoogde berm, op parking voor mindervaliden enzomeer parkeren. Zelfs in schoolomgevingen wordt er vaak flagrant fout geparkeerd, wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt."

De GAS-boete bedraagt 58 euro, maar vaak gaat het om een dubbelde overtreding: zoals bijvoorbeeld te dicht parkeren op het zebradpad én op het voetpad. En dan betalen overtreders 116 euro. "Meer dan 200 overtredingen per maand is onduldbaar. Ik hoop dat dat aantal fors afneemt tot 10 of 15 per maand of beter nog nul. Ik weet dat het niet populair is om GAS-boetes te schrijven, maar er moest echt iets gebeuren. Niet alleen in schoolomgevingen, maar ook in alle straten dichtbij Parking C en een ruime straal er rond, wordt er tijdens manifestaties op de Heizel wild geparkeerd. Dat moet stoppen. Vandaar onze aanpak."