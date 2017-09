FP Halle-Gooik maakt brandhout van Malle-Beerse: 11-2

FP Halle-Gooik heeft gisteren in de competitie zwaar uitgehaald. Het won in eigen huis met 11-2 van Malle-Beerse.

FP Halle-Gooik zette meteen de toon met aanvallend voetbal. De doelpunten van Halle-Gooik waren van Leitao (3), Dujacquier (3), Leo, Gréllo, Tiago de Bail, Omar Rahou en Gonzalo Galàn Carsi.

Voorzitter Martin Baert was uiteraard een tevreden man. "Het was genieten van onze match. Malle-Beerse is ook niet de eerste de beste ploeg. Ze werden vorig seizoen nog vierde en de speelden de play-offs. Wij spelen nu met een ander concept dan vorig seizoen: direct druk zetten en verticaal spelen. Het publiek heeft er alleszins van genoten!"

Bovendien zitten nog niet alle spelers aan het maximum van hun mogelijkheden, zegt manager Lieven Bart. "Ik schat vandaag zo'n 75 procent. Tegen oktober en de Uefa Futsal Cup verwacht ik dat dit 90 % zal zijn en tegen november 100 % !"

(Foto Wim Walravens)