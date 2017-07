GC Felix Sohie in Hoeilaart wordt flexibele werkplek voor zelfstandigen

In Hoeilaart kan GC Felix Sohie in de toekomst gebruikt worden als een flexibele werkplek voor zelfstandigen.

Het concept, dat je meestal terug vindt in steden, is ook bekend onder de trendy naam ‘co-working space’. Het is een plek waar lokale ondernemers naartoe kunnen die anders hun werk van thuis uit verrichten. “De meeste mensen zijn niet gemaakt om hele dagen alleen thuis te zitten. Bovendien wie werk en privé van elkaar wil scheiden, heeft nood aan zo’n ruimte”, verduidelijkt gemeenteraadslid Roby Guns (Open VLD). Omdat er in de Druivenregio voorlopig geen flexibele werkplekken beschikbaar zijn, klopte Guns aan bij de raad van beheer van het GC Felix Sohie. Met succes. Bovendien beschikt dit centrum reeds over alle basisvoorzieningen zoals tafels, stoelen, elektriciteit, water, toilet en een goed WiFi-netwerk.

“De gemeente haalt er ook voordeel uit: beter gebruik van het patrimonium, meer activiteit en een positief imago. De zelfstandigen ontmoeten er ook andere ondernemers en dus kunnen eventueel nieuwe samenwerkingen ontstaan.” besluit Guns. Het proefproject gaat van start na het Druivenfestival. (foto gemeente Hoeilaart)