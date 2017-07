Gezondheidswinst fietssnelwegen tot 14 keer groter dan de investering

Fietssnelwegen kosten handenvol geld. Maar die investering weegt niet op tegen de gezondheidswinst die wordt gemaakt als mensen de fiets gebruiken in plaats van de wagen. Het Vito legde immers de gezondsheidsschade door luchtvervuiling, de kans op ongevallen en anderzijds de gezondheidswinst door meer lichamelijke activiteit in de weegschaal samen met de prijs van de aanleg van de fietssnelweg en het verwachte aantal gebruikers.

Het resultaat was opmerkelijk. Want zelfs als er per dag maar slechts 600 fietsers gebruik maken van de fietssnelweg, is de winst door de uitgespaarde gezondheidskosten dubbel zo groot als de bouwprijs. En als er dagelijks meer dan 4.000 gebruikers is de winst 10 tot 14 keer groter.

Het Vito wil met deze cijfers steden en gemeenten overtuigen om meer te investeren in fietsinfrastructuur. Daarom zal er volgens De Standaard een tool gemaakt worden waarmee provincies, steden en gemeenten de return van hun investeringen kunnen berekenen.