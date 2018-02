De gemeente Zemst spoort haar inwoners graag aan hun huizen op te fleuren met bloemen en planten in voortuinen en op vensterbanken. Er is keuze tussen rode en witte surfinia's (zie foto) of roze begonia's. Ieder gezin kan tot twaalf plantjes afhalen. Wie bloembakken meebrengt, mag deze zelfs ter plaatse vullen met teelaarde. Zemst stelt als enige voorwaarde dat de geschonken plantjes in de voortuin staan of in bloembakken die goed zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. Vooraf inschrijven kan via de gemeentelijke website: www.zemst.be/plantjesactie