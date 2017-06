Gratis tickets voor snelbus van Kampenhout en Steenokkerzeel naar Brussel-Noord

Het gaat om de lijnen 270 en 470. Deze rijden via de Provincie- en de Haachtsesteenweg langs de luchthaven naar Brussel-Noord. “We maken hier gebruik van de langste busbaan van Vlaanderen. Maar liefst 7 kilometer lang rijden de bussen langs het verkeer richting Brussel. In de andere richting is de busbaan 4 kilometer lang waardoor de reistijd aanzienlijk ingekort wordt”, verduidelijkt Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant. Voor de werknemers van de luchthaven en de verschillende bedrijvenzones is dit natuurlijk een handig alternatief om veilig en snel op het werk te geraken.

De meeste haltes onderweg zijn uitgerust met fietsstallingen. Aan de halte Kampenhout-Sas is zelfs een park + ride waar je gratis je auto parkeert. Dankzij de overstapmogelijkheid op lijnen naar Leuven en Mechelen (lijn 285 en 686), is deze halte een heus knooppunt.

Maar onbekend is onbemind en dus gaat De Lijn de snelbus volgende week uitgebreid promoten. De gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel ondersteunen deze actie door gratis sms-tickets aan te bieden aan hun inwoners. Zij kunnen zo deze lijnen zelf eens kunnen uitproberen. Inwoners kregen een folder in de bus waar alle info hierover terug te vinden is.