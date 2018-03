Grimbergen dringend op zoek naar redders voor zwembad Pierebad

De gemeente Grimbergen is dringend op zoek naar redders voor haar zwembad Pierebad. Daar is er personeelstekort, waardoor het zwembad vorige week zelfs noodgedwongen een aantal dagen de deuren moest sluiten.

De nood aan mensen met een echt reddersdiploma is groot in Grimbergen. Toezichters en jobstudenten zijn er voldoende te vinden, maar die lossen het probleem niet echt op. Vorige week moest zwembad Pierebad zelfs een paar dagen dicht omdat er geen redders waren. Bovendien was er in het zwembad ook nog een technisch defect.

BInnen een paar weken gaat bovendien ook het openluchtzwembad de Lammekes open en daar is het gebrek aan redders een oud zeer. Vorig jaar ging De Lammekes ook later open dan voorzien, bij gebrek aan redders.

De gemeente Grimbergen stelt nu een consulent aan. Die moet nagaan hoe het probleem van de redders kan worden aangepakt. De consulent krijgt tot eind april de tijd om met een oplossing op de proppen te komen.