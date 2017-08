Grimbergen hoopt dat Vlaanderen voor Eurostadion 'gezond verstand' gebruikt

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) van Grimbergen hoopt 'dat Vlaanderen haar gezond verstand gebruikt' in het dossier van het Eurostadion. Ghelamco liet woensdag weten dat alle lopende procedures gestaakt worden. Het bouwbedrjf gaat nu gebruik maken van de omgevingsvergunning die onlangs in het leven werd geroepen. Daardoor kan het dossier integraal beoordeeld worden door de Vlaamse overheid.

"Ik heb het in het verleden al enkele keren aangegeven dat het in feite aan de Vlaamse regering toekomt om een oordeel te vellen over zo'n groot dossier als het Eurostadion. Dit project stelt een reeks specifieke problemen voor de omgeving die niet zomaar opgelost geraken en ik hoop dan ook dat bij de behandeling het gezond verstand zal zegevieren", aldus burgemeester Mertens.

De Grimbergse oppositiepartij Vernieuwing laat weten dat het voor 'stevig juridisch weerwerk' zal zorgen indien de Vlaamse regering Ghelamco een omgevingsvergunning toekent voor het Eurostadion. "Het zou onbegrijpelijk zijn dat de Belgische deelname aan 3 tot 4 wedstrijden in het EU-kampioenschap voor de Vlaamse regering zwaarder zou doorwegen dan het voorkomen van een permanent verkeersinfarct op de belangrijkste slagader van het land", aldus Vernieuwing.

Het is overigens voor het gemeentebestuur van Grimbergen nog onduidelijk of er in het raam van deze nieuwe procedure opnieuw een openbaar onderzoek zal moeten georganiseerd worden. Mertens wijst erop dat dit Grimbergen opnieuw met een hele hoop werk zou opzadelen. Het gemeentebestuur zal in ieder geval een advies moeten formuleren. Het Grimbergse schepencollege weigerde eerder een bouwvergunning toe te kennen voor het project.

Normaal had de deputatie donderdag een beslissing genomen over het beroep van Ghelamco hiertegen. De deputatie had de bouwvergunning echter in geen geval kunnen toekennen omdat Vlaams minister Schauvliege (CD&V) zich nog niet uitsprak over het beroep tegen de deputatiebeslissing om de buurtweg af te schaffen.