Grimbergen, Vilvoorde, Wemmel en Asse zien NEO-project op Heizel niet zitten

Het NEO-project omvat een nieuwe wijk met een shoppingcentrum van 72.000 vierkante meter, horeca, bioscoop, binnen- en buitenpretpark, kantoren, congrescentrum, een bejaardentehuis, 2 kinderdagverblijven, een grote ondergrondse parking en 590 woongelegenheden.

NEO mikt op 15 miljoen bezoekers of zo'n 40.000 bezoekers per dag. Het complex zou ook 5.000 nieuwe jobs creëren. De plannen zijn zo getekend dat NEO in feite vorm krijgt rond het bestaande Koning Boudewijnstadion op de Heizelvlakte. Dat stadion blijft in de plannen (voorlopig) behouden, omdat het project van het Eurostadion op parking C geen vergunning kreeg.

Schepen van Milieu Eddie Boelens (Groen) van Grimbergen is scherp: "Het is een enorm project dat inzake impact op de omgeving niet te overzien is. De gevolgen op het vlak van mobiliteit, leefbaarheid, volksgzondheid...zijn voor ons compleet onaanvaardbaar. We vrezen met de komst van NEO een compleet verkeersinfarct op de RIng. En op economisch vlak zullen de handelaars in Strombeek er de negatieve gevolgen van ondervinden."