Grimbergen wil parkeerfunctie met meerwaarde op Parking C

De gemeenteraad van Grimbergen stemde een motie waarin ze de Vlaamse regering vraagt om een Masterplan op te stellen voor Parking C in overleg met Grimbergen.

Het was Bart Laeremans (Vernieuwing) die de motie indiende. "We vragen dat de parkeerfunctie ten bate van de Heizelpaleizen gecombineerd wordt met functies die een meerwaarde betekenen voor de Vlaamse Noordrand" aldus Bart Laeremans. "Een verantwoorde invuling voor Parking C kan op termijn een poortfunctie zijn voor onze streek op vlak van openbaar vervoer, toerisme en tewerkstelling.Gezien de grote concentratie van fijn stof in deze omgeving, moet ook snel werk worden gemaakt van een stevige groene buffer langsheen de Ring", aldus Laeremans.

De motie werd goedgekeurd door alle partijen, behalve door het UF.