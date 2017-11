Groen licht voor renovatie brouwerij Eylenbosch in Schepdaal

Er is eindelijk groen licht voor de renovatie van brouwerij Eylenbosch, aan de Ninoofsesteenweg in Schepdaal (Dilbeek). In de oude brouwerij komen lofts, appartementen en winkels. De renovatie start al in het voorjaar van 2018.