Grondwitloofseizoen gaat van start

Het witte goud, zoals de groente in de volksmond wordt genoemd, is voor onze regio een belangrijke culturele en economische bron. En dat werd gisteren in de verf gezet. Anno 2017 zijn er nog steeds zo'n 120 grondwitlooftelers in Vlaanderen. In onze regio hebben veel gemeenten, zoals Kampenhout, hun rijkdom en welvaart grotendeels te danken aan het witte goud. En ook nu nog heeft het witloof een groot economisch belang voor de regio. De provincie gaat daarom plaatselijke telers extra ondersteunen en ook nauw samenwerken met de KU Leuven om de zaadlijnen van het witloof te bewaren. “Het is een economisch belangrijk product maar ook historisch gezien is het voor onze regio een zeer belangrijk product”, vertelt gedeputeerde voor toerisme Monique Swinnen. “En daarom is het belangrijk dat we die verhalen uit het verleden, hoe men vroeger met het trekpaard het witloof oogstte, dat we die informatie verzamelen. We hebben dat nu ook gedaan in het bundelen van al de ervaringen van werken met een trekpaard en we gaan proberen daar een erkenning voor te krijgen van immaterieel erfgoed.”

Het witte goud, zoals de groente in de volksmond wordt genoemd, is voor onze regio een belangrijke culturele en economische bron. En dat werd gisteren in de verf gezet. Anno 2017 zijn er nog steeds zo'n 120 grondwitlooftelers in Vlaanderen. In onze regio hebben veel gemeenten, zoals Kampenhout, hun rijkdom en welvaart grotendeels te danken aan het witte goud. En ook nu nog heeft het witloof een groot economisch belang voor de regio. De provincie gaat daarom plaatselijke telers extra ondersteunen en ook nauw samenwerken met de KU Leuven om de zaadlijnen van het witloof te bewaren. “Het is een economisch belangrijk product maar ook historisch gezien is het voor onze regio een zeer belangrijk product”, vertelt gedeputeerde voor toerisme Monique Swinnen. “En daarom is het belangrijk dat we die verhalen uit het verleden, hoe men vroeger met het trekpaard het witloof oogstte, dat we die informatie verzamelen. We hebben dat nu ook gedaan in het bundelen van al de ervaringen van werken met een trekpaard en we gaan proberen daar een erkenning voor te krijgen van immaterieel erfgoed.”