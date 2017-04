Grote Verkeerstoets in lagere scholen

In 1.539 lagere scholen gaat vandaag De Grote Verkeerstoets van start, een online toets over verkeer en mobiliteit voor leerlingen uit het vijfde leerjaar.

Onder meer in Halle, Hoeilaart, Herne, Galmaarden, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode, Beersel, Asse, Dilbeek, Ternat, Opwijk, Roosdaal, Liedekerke, Wemmel, Merchtem, Affligem, Vilvoorde, Machelen, Londerzeel, Grimbergen, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Kampenhout, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Gooik zullen leerlingen deze week de toets afleggen.

Leerlingen die de toets afleggen, krijgen op de computer 25 meerkeuzevragen te beantwoorden. Die vragen zijn ingedeeld in vijf thema’s: verkeerstekens, voorrang, positie op de weg, gedrag en attitude, en algemene verkeersregels, telkens geïllustreerd met foto- of videomateriaal. Met de toets peilt de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. Om te slagen moeten leerlingen minstens 17 van de 25 vragen correct beantwoorden.

De Grote Verkeerstoets ondersteunt scholen bij de lessen verkeerseducatie in het basisonderwijs. De toets wordt ondertussen in zowat de helft van alle Vlaamse lagere scholen georganiseerd, maar is niet verplicht. “De doelstelling is uiteraard dat élke leerling de toets zou afleggen. Kinderen zijn kwetsbaar op de weg en vaak zijn het de andere weggebruikers die de grootste risico’s veroorzaken, maar niettemin is het belangrijk om ook bij kinderen spelenderwijs het verkeersbewustzijn aan te scherpen. De strijd tegen verkeersonveiligheid begint dus al op de schoolbanken”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)

De leerlingen krijgen onmiddellijk na het afleggen van de toets hun resultaat te zien. Leerkrachten kunnen voor elke deelnemer een ‘diploma’ afdrukken en via een online dossier de resultaten van de hele klas opvragen, met alle scores per thema en feedback bij alle vragen. Met die gegevens kunnen de scholen de kennis en vaardigheden van de leerlingen achteraf nog verbeteren en de hiaten opvullen.