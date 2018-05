Halle-Gooik trekt met gloednieuwe spelersbus richting titelwedstrijd

Vorige week won Halle-Gooik de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs in het zaalvoetbalmet 2-4. Vanavond is Hasselt dus uit op revanche. De Limburgers mogen niet verliezen, anders pakt Halle-Gooik z'n vierde titel op rij. Ondanks dat de kern veruit de sterkste is van de competitie, vindt manager Lieven Baert die prestatie toch niet zo eenvoudig.

"Het is elke keer anders, hoe meer titels je neemt, hoe liever de rest van België je wil kloppen. België is een land waar de underdog altijd geliefd is. Voor het seizoen werden we tot torenhoog titelfavoriet gebombardeerd. Iedereen wou dus absoluut tegen ons winnen. Opnieuw de titel pakken, dat zou toch fantastische zijn," aldus Baert.

Maar de ploeg denkt ook al aan volgend seizoen. Het heeft intussen al een eerste aanwinst beet. Geen spelers, maar wel een nagelnieuwe spelersbus. Die zal de spelers en staf vanaf volgend seizoen naar alle uitwedstrijden voeren.

"Het idee hebben we opgedaan tijdens de UEFA Futsal Cup in Portugal. Onze tegenstander Sporting Lissabon reed met een prachtige bus rond. Toen ik een foto van die bus naar onze sponsor Bell Tours in Sint-Pieters-Leeuw stuurde, besloot hij prompt één voor ons te bouwen.De bus is Halle-Gooik branded: Het is met ons logo bestickerd, ons palmares staat op de achterkant van de bus en binnenin valt de blauwe ledkleur van de club op. Ik denk dat weinig clubs in Vlaanderen met zo'n bus mogen rondrijden," besluit Baert.