Hallenaren zijn vrachtwagens op carpoolparking beu

Enkele Hallenaren zijn het beu dat vrachtwagenchauffeurs dag in, dag uit de carpoolparking aan de Brusselsesteenweg inpalmen. De stad Halle heeft onlangs een reglement opgesteld dat het probleem moet aanpakken, maar wacht op goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Hallenaren vinden alsmaar minder plek op de carpoolparking aan de Brusselsesteenweg.“Als we gaan wandelen, komen we hier vaak samen om met zo weinig auto’s naar onze bestemming te rijden. Maar sinds enkele maanden lukt dat niet meer. De parking wordt ingenomen door ofwel vrachtwagens, ofwel de personenwagens van de chauffeurs. Zij parkeren zich vaak over twee parkeerplaatsen en gebruiken zelfs de plaatsen voor mindervaliden,” zegt Roger Leroux.

De stad Halle begrijpt de ergernis en heeft een reglement opgesteld om het probleem aan te pakken. “Maar omdat het een gewestweg is, wachten we op de goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer. Ik ga de mobiliteitsambtenaar vragen om hier werk van te maken en zet ook de politie in vooralarm,” zegt burgemeester Dirk Pieters.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zegt dan weer dat het weinig kan doen. “Volgens de wegcode is het niet verboden dat een vrachtwagen zich parkeert op een carpoolparking. De wetgeving daarvoor aanpassen is een federale bevoegdheid, dat kunnen wij niet. Het enige wat wij mogen doen is een verbodsbord plaatsen voor specifieke voertuigen tijdens specifieke tijdsperiodes. Maar dan nog blijft de handhaving een taak van de politie. Alleen zij kunnen optreden tegen overtredingen,” besluit Wegen en Verkeer.