Halse Gilles en Pierrots naar het festival van de tradities in Spanje

De Halse Gilles, die hun inspiratie vonden bij Gilles van Binche, maakten in de jaren ’70 hun intrede in het Halse carnaval. Sindsdien zijn ze zelf een stukje erfgoed geworden van de carnavalsstad. Omwille van dit erfgoedaspect worden ze dit weekend verwacht in het Spaanse Malaga. Daar vindt van 28 april tot 2 mei het jaarlijks Festival International del los Pueblos plaats waar tientallen landen hun tradities demonstreren. Een hele eer dus voor de Gilles en de Pierrots van Groot-Halle. Ook alle muzikanten, het prinsenpaar en het hofnarrenpaar zullen meereizen. De Gilles zullen wellicht wel liters zweet produceren want de zware kostuums zijn niet echt luchtig te noemen terwijl in Malaga maxima van rond de 25 graden voorspeld worden. (foto's Emile Devogeleer)

Speciaal voor de gelegenheid hebben Pieter Lambregt van de Gilles, prins Chris III en Yves Debast een parodie op “Eviva Espana” opgenomen. In het Hals wordt dat : ‘De Gilles noe Sponje’. Geniet u even mee...