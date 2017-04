Halse leerlingen spelen toneel in het Frans

Tien leerlingen van het Heilig-Hart & College van Halle spelen van 27 april tot 30 april een Franstalig toneelstuk in Gent en dat in het raam van het Artscène-theaterfestival.

Voor het zesde jaar op een rij neemt HHC Halle met leerlingen uit het de tweede en derde graad deel aan het Artscène-project. Artscène wil in het Nederlandstalig secundair onderwijs leerlingen warm maken voor de Franse taal door hen aan te zetten om een Frans toneelstuk op te voeren. Andere Vlaamse scholen en leerlingen uit andere landen krijgen hun opvoering te zien.

Deelnemende scholen schrijven zich in voor dit project en krijgen van VZW Roeland (taalvakanties) een professionele regisseur ter beschikking die samen met de leerlingen een toneelvoorstelling van 35 à 40 minuten uitwerkt.

Vaak is dat een "création collective" waarbij de leerlingen uit improvisatie een eigen stuk schrijven en opvoeren. In iedere school is een leerkracht verantwoordelijk (in het HHC Halle is dat Eddy Lefaible). Dit jaar hebben de leerlingen ervoor gekozen om zich een bestaand stuk eigen te maken: "Le flot des passants. Chacun pour soi dans le meuilleur des mondes.”.

Het stuk wordt opgevoerd op school. In het HHC Halle zijn er drie opvoeringen tijdens de lesuren: voor de vierdejaars, vijfdejaars en zesdejaars.

De leerlingen spelen op 26 april nog een avondvoorstelling om 19.30 uur op school. Van 27 tot 30 april zijn ze in Gent voor het toneelfestival Artscène. Tijdens dit festival zien ze nog een vijftiental andere toneelstukken van andere Nederlandstalige scholen en van buitenlandse groepen en scholen. Dit jaar komen er groepen uit Frankrijk, Luxemburg, Canada, Tunesië, Turkije, Roemenië.

Dit schooljaar nemen 10 leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde jaar (verschillende studierichtingen) deel aan het toneelproject : Jone, Eline, Heleen, Pascaline, Don, Remke, Lotte, Maxime, Linus en Alexander. Ze oefenden elke dinsdagavond onder leiding van regisseur Laure Gatelier.