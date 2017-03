Handelszaken hekelen werken Brusselsesteenweg met Zemstbaan

De handelszaken gevestigd aan de site van Brico en Carrefour in Zemst hekelen de werken aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N1) met de Zemstbaan. De site zelf werd het voorbije jaar grondig gerenoveerd. Maar net nu de verschillende winkels een feestelijke heropening gepland hebben, zijn ze zeer moeilijk bereikbaar door de werken aan de N1.

De site waar onder meer Brico, Carrefour, Auto5 en Lunch Garden gehuisvest zijn, werd het voorbije jaar grondig opgeknapt. Dat was ook dringend nodig. Net nu de ellende bijna achter de rug is en de verschillende handelszaken een heropening gepland hebben met speciale acties, gooien de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N1) met de Zemstbaan roet in het eten.

De doorsteek van de Brusselsesteenweg naar de Zemstbaan wordt immers volledig heringericht om de doorstroming op de N1 te verbeteren. Langs beide wegen worden ook veilige en vrij liggende fietspaden aangelegd. Verwacht wordt dat de werken zo’n 4,5 maand zullen duren.

De handelszaken begrijpen dat de werken noodzakelijk zijn maar de timing noemen ze bijzonder ongelukkig. Ook betreuren ze het dat er geen aanvaardbare bereikbaarheid kan gegarandeerd worden gedurende de volledige periode van de werken.

In een aangetekend schrijven naar het AWV en de burgemeesters van Mechelen en Zemst vragen ze tweerichtingsverkeer in de Abeelstraat, de Zemstbaan en de Geerdegemstraat. Ook willen ze dat de wegversperring op het kruispunt van Jubellaan en de Bordekenstraat met de Zemstesteenweg verwijderd worden. Op die manier kunnen de klanten uit Hofstade via de achterzijde van de Brico de site bereiken. Tot slot vragen ze een betere signalisatie aan de betrokken kruispunten.