Hekelgemse zandschilderkunst krijgt ereplek in oud gemeentehuis

Wie Hekelgem zegt, zegt zandschilderijen. De Affligemse deelgemeente staat er al decennia om bekend. In het voormalige gemeentehuis kan je vanaf morgen naar een expo rond de typische Hekelgemse zandsschilderijen. Onze reporter Hugo Geervliet mocht vandaag al even binnenkijken.

De Hekelgemse zandschilderkunst vindt haar oorsprong in de taverne Het Oud Zandtapijt. Het volksgebruik waarbij er met wit zand versieringen werden aagebracht in in de haard, rond de kachel of op straat, werd door een volksmeisje uit Hekelgem, Adèle Callebaut, naar een hoger niveau getild. Ze kleurde het zand en fixeerde het op een groot paneel zodat het bewaard kon worden. Na Adèle Callebaut, zette de familie De Boeck deze traditie voort. Momenteel is Greet De Boeck nog de enige die zulke schilderijen maakt. Wie de expo met zandschilderijen wil bewonderen, kan dat vanaf morgen de hele week lang in het oud gemeentehuis van Hekelgem.