Herdenking verwoestende brand Innovation Brussel

Vandaag is het 50 jaar geleden dat een brand het grootwarenhuis Innovation in Brussel verwoestte. 251 mensen verloren daarbij het leven. Op het kerkhof van de stad Brussel in Evere was er vanmorgen een herdenking. Twee regiogenoten die de brand van dichtbij hebben meegemaakt, waren er ook bij.

Jef Vanhellemont uit Merchtem werkte in het zelfbedieningsrestaurant in de INNO. Hij kon op tijd ontsnappen aan de allesverwoestende brand. Hij probeerde collega's te overtuigen om ook te vluchten, maar ze geloofden hem niet. Vandaag heeft Jef voor hen een bloemstuk mee.

Ook Jean-Louis Leroy uit Vilvoorde is er vandaag bij; 50 jaar geleden was hij de eerste brandweerman ter plaatse. Wat hij aantrof, tartte elke verbeelding. "Dat was verschrikkelijk. De mensen sprongen van het dak op de grond. Er was bloed en vuur… We hadden geen materiaal genoeg. Ons ladder was niet lang genoeg. Die is ook afgebroken. We hebben gedaan wat we konden doen, maar met beter materiaal hadden we meer kunnen doen."

De brand in de Innovation veranderde België. Zo kwamen er nieuwe regels rond brandpreventie. Nu donderdag zendt RINGtv een special uit over de Brand in de Innovation. We gaan langs bij getuigen en we gaan samen met specialisten op zoek naar de oorzaken en de gevolgen van de brand.