Herne doet ook dit jaar beroep op beveiligingsfirma

Begin 2016 deed Herne al eens een beroep op een bewakingsfirma om te patrouilleren tussen de publieke gebouwen zoals de sporthal, het gemeentehuis, de scholen, de bib en het OCMW. Herne was daarmee de eerste gemeente in België die beroep deed op een privébewakingsfirma. Deze beslissing kwam er nadat er in het voorjaar van 2016 een golf aan woninginbraken plaats vond in Herne. Met succes. “In maart vond geen enkele woninginbraak plaats, wellicht door de media-aandacht ook. Van april tot september werden gemiddeld tussen de één en maximaal zes meldingen geregistreerd”, verduidelijkt burgemeester Kris Poelaert.

Maar in oktober werd opnieuw een gevoelige stijging genoteerd van het aantal inbraken. Daarop werd beslist om opnieuw Securitas in te schakelen. “Telkens een bewakingsagent iets verdacht opmerkte tijdens zijn route, diende hij dit te melden bij de lokale politie. Die verschillende meldingen hebben daarenboven bijgedragen om een aantal linken te kunnen leggen tussen de diefstallen en mogelijke bendes”, aldus Poelaert. Daarom heeft de gemeente beslist om ook dit jaar het nodige budget vrij te maken voor een bewakingsfirma. (Bekijk ook de reportage: 'Herne schakelt bewakingsfirma in tegen inbrakenplaag')