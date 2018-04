Herne vreest nieuw parkeerplan Edingen

Binnenkort voert het Henegouwse Edingen een nieuw parkeerplan in. Dat breidt de huidige blauwe zone uit naar de volledige stationsbuurt. Buurgemeente Herne vreest dat daardoor pendelaars de straten rondom die zone gaan opzoeken om hun wagen te parkeren en dient daarom een motie in tegen het parkeerplan, maar zoekt ook zelf naar alternatieven.

Het verkeersplan van Edingen is al sinds eind vorig jaar goedgekeurd, maar wordt pas binnen enkele weken van kracht. Het plan maakt van heel het centrum een blauwe zone waar je maximaal 4 uur mag parkeren, op onder meer het stationsplein is de duur zelf beperkt tot twee uur.

Herne maakt zich zorgen om de plannen. Zo vreest het dat de verkeersdruk en het wildparkeren die er nu al is, zal verschuiven richting Hernese straten, aangezien het station van Edingen vlakbij de grens met Herne ligt. “Verder maken we ons ook zorgen over de bereikbaarheid van het station voor de vele pendelaars uit Herne. De gemeenteraad heeft daarom unaniem een motie goedgekeurd tegen het besluit van de Edingen,” zegt burgemeester Kris Poelaert.

Maar Herne zoekt ook zelf oplossingen. “We namen contact op met de NMBS en vroegen of het mogelijk is de parking aan het station uit te breiden. We hebben de indruk dat er bereidheid is om mee te werken. Volgende weer verwachten we er meer nieuws over," besluit Poelaert.