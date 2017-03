In Tollembeek (Galmaarden) heeft de voorbije nacht een hevige brand gewoed in een woning in Winterkeer.

Het vuur werd rond 1u45 opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak.

In de woning was niemand aanwezig. Niemand raakte dus gewond maar de schade is wel groot. De oorzaak is niet bekend. Een deskundige zal vandaag onderzoeken wat er fout liep. (foto Persinfo)