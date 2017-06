Hoe verkeersveilig is uw straat?

Op de website van de federale politie vind je een interactieve kaart die weergeeft hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in jouw straat. Alle ongevallen van de voorbije jaren staan er geregistreerd. Op die manier wil de politie inwoners en lokale besturen alerter maken voor de risico’s.

In totaal werden de gegevens van zo’n 53.000 processen-verbaal verwerkt in de interactieve kaart. Deze informatie kan nuttig zijn voor het grote publiek bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning of het uitstippelen van een fietsroute naar school voor de kinderen. Maar ook politiediensten en gemeentebesturen kunnen deze informatie raadplegen bij het uitwerken van hun verkeersbeleid.

Het is de eerste keer dat al deze gegevens beschikbaar worden gemaakt. De kaart werd gerealiseerd door het Vlaams overheidsagentschap Informatie Vlaanderen en maakt deel uit van een groter Europees onderzoek.

Wie de kaart wil raadplegen kan dat doen via deze link van de federale politie