Hoeilaart wil meer duidelijkheid rond schadedossiers GEN-werken

Vorige maand gingend de GEN-werken in Hoeilaart weer van start. Ze hadden 3 jaar stilgelegen maar omdat er vers geld was, konden de werken worden hervat. Het is de bedoeling dat het aantal sporen op de lijn Brussel en Louvain-la-Neuve wordt verdubbeld van 2 naar 4. Bij de heropstart van de werken was er protest van een aantal omwonenden die van oordeel waren dat ze schade hadden geleden van de werken.

Het schepencollege van Hoeilaart wil nu dat de inwoners meer informatie krijgen in verband met de schadedossiers rond de GEN-werken. Komt die informatie er niet, dan is het schepencollege van plan om een brief te sturen naar federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

Hopelijk komt die uitleg er al op 8 mei. Dan staat, op initiatief van de gemeente, de NMBS en Infrabel, een infosessie voor alle betrokkenen op het programma.