Hoofddoekenverbod geschrapt uit arbeidsreglement Londerzeel

Vakbonden en gemeente raakten het zowat over alle punten eens tijdens de onderhandelingen over het arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW-personeel. Behalve over het dragen van een hoofddoek raakten ze het duidelijk niet eens. Burgemeester Nadia Sminate (N-VA) reageert ontgoocheld. "Ik ben zeer verbolgen dat het neutraliteitsprincipe door de vakbonden niet kan worden goedgekeurd”, aldus Sminate. “Vorig jaar was er een stagiaire die vroeg om een hoofddoek te dragen, maar dit is geweigerd door het gemeentebestuur. Het ging om een stage-overeenkomst die gewoon verliep, want ze ging er later ook niet meer op in. Vandaag stelt er zich geen probleem met het dragen van hoofddoeken of religieuze tekens of wat dan ook bij het gemeente- en OCMW-personeel. We willen dit zo houden. Vandaar dat we duidelijkheid willen scheppen met het artikel in het arbeidsreglement", aldus Sminate.

Maar uiteindelijk raakten de vakbonden het hierover niet eens. "Wij vinden het vooral belangrijk dat mensen hun werk doen en niet hoe ze eruit zien. Ik zou eventueel nog kunnen praten over een gedeeltelijk verbod enkel voor personeelsleden die in contact komen met de bevolking”, zegt Anne Schuermans van de socialistische overheidsvakbond. Maar Sminate gaat niet akkoord. “De enige dienst die niet in contact komt met inwoners, is de personeelsdienst. Daar werken vier mensen. Die zouden dan een andere toepassing van het arbeidsreglement hebben dan de 300 andere personeelsleden. Dat is een discriminatie waar ik niet mee kan akkoord gaan", reageert de burgemeester.

Uiteindelijk ligt het arbeidsreglement ter stemming op de OCMW-raad deze week en gemeenteraad dinsdag 27 juni zonder het artikel over het verbod. Burgemeester Sminate geeft zich echter nog niet gewonnen en zegt dat ze zal proberen om met alle mogelijke middelen het verbod te laten toepassen. In Antwerpen geldt ook een verbod op het dragen van religieuze of politieke tekenen, maar daar geldt het enkel voor personeelsleden die in contact komen met de bevolking.