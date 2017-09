Huisjes bouwen van leem in MOT Grimbergen

In het MOT, dat is het Museum voor de Oudere Technieken in Grimbergen, leren cursisten dezer dagen alles over...het bouwen van een lemen huis. Op 5 dagen tijd doorlopen de cursisten alle stappen van het bouwproces, met als resultaat een indrukwekkende bijenhal...

De wel hele speciale opleiding maakt deel uit van de stage 'vakwerk'. Het is de bedoeling dat de deelnemers, in totaal zijn ze met 20, een bijenhal maken die bijenkasten moet beschermen tegen slechte weersomstandigheden. Geen zaag- en boormachines dus maar wel het fijnere ambachtswerk.

Volgens Jan Selleslags van het MOT gebeurt de opbouw van de bijenhal in verschillende stappen. "De eerste week worden de balken gekantrecht, van boomstammen worden de balken gemaakt met een bijl. In de tweede week hebben we de verbindingen gemaakt en in mekaar gezet zonder schroeven."

De laatste stap is het opvullen van het vlechtwerk van wilgentakken met leem en stro. Geen echt moderne bouwtechniek dus, maar dat zal de deelnemers worst wezen. De stage van het MOT was in een kwartier tijd volzet.

Meer over de bijzonder stage in het MOT, vanavond in het nieuws op RINGtv.