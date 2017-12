Iemand een zoutstrooier?

Wie een bod wil doen op een vrachtwagen, aanhangwagen, koelkast, horloge, ladder, scooter, tuinbank, tent of de zoutstrooier, kan dat tot maandag 29 januari. De goederen zijn te bekijken in de loods aan de Claeskapel in de Sterrestraat in Lembeek op maandag 15 januari van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Wie een van de goederen op de kop wil tikken, kan onder gesloten omslag een bod doen. Een lot wordt verkocht aan de hoogste bieder. Benieuwd hoeveel je zult moeten neertellen om de zoutstrooier in je bezit te krijgen…