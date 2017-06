Inspecteur Zennevallei loodst politievolleybalploeg naar brons op EK

Joost Borremans, inspecteur bij de politiezone Zennevallei, heeft met het volleybalteam van de Belgische politie brons behaald op het Europees Kampioenschap in Bulgarije. Borremans zelf, die kapitein is van het Belgische politieteam, werd bovendien uitgeroepen tot beste speler.

Begin februari plaatste de Belgische politieploeg zich voor het Europees Kampioenschap volleybal. Ze wonnen toen het kwalificatietornooi in Namen tegen Finland en Nederland. Op het Europees Kampioenschap in Bulgarije stootten de Belgen, aangevoerd door kapiteit Joost Borremans; gemakkelijk door tot in de halve finale. Ze wonnen de wedstrijden tegen Griekenland met 3-1, tegen Frankrijk eveneens met 3-1 en Oostenrijk met 3-0.

Maar in die halve finale botsten Borremans en co tegen een sterk uittredend Europees kampioen Bulgarije. Ze verloren de match met 3-0 en konden dus nog hoogstens brons behalen. Dat lukte dan weer wel, want België klopte Frankrijk in de kleine finale met 3-0. De finale werd uiteindelijk gewonnen door Bulgarije tegen Rusland.

Van de eerste vier ploegen werd de beste speler beloond met een trofee. Ook deze trofee ging naar Joost Borremans, kapitein van de Belgische ploeg.